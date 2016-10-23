Ne d'ersun' bu işe

Ersun Yanal döneminde Trabzonspor, G.Saray’ı 3-0, 2-1 ve 1-0 yendi. Böylece tecrübeli çalıştırıcı Cimbom’un kabusu oldu. Ersun Yanal'lı Trabzonspor dün istatistiklerde rakibi karşısında ezildi. Buna rağmen Cimbom'a ilk mağlubiyeti tattırdı.
Ersun Yanal tek kelimeyle Galatasaray'ın kabusu oldu. Trabzonspor dün Arena'da Cimbom'u 1-0 yenerek rakibine ilk yenilgiyi tattırırken Ersun Yanal faktörü bir kez daha ortaya çıktı. Tecrübeli hoca, Trabzonspor'un başında Galatasaray'a karşı sahaya çıktığı 3 maçtan da sahadan zaferle ayrılmayı başardı. 22 Kasım 2014'te Arena'da oynanan Galatasaray maçından Bordo- Mavili takım 3-0 galip ayrılırken takımın başında Ersun Yanal vardı. Aynı sezonun ikinci yarısında 19 Nisan 2015'te Avni Aker'de oynanan karşılaşma da Ersun Yanal'lıTrabzonspor bir kez daha Galatasaray'ı 2-1 yenerek o sezon rakibinden 6 puan almayı başardı.
İSTATİSTİKLERDEKİ EZİCİ ÜSTÜNLÜK YETMEDİ
Trabzonspor'un başında dün de sahaya çıkan Yanal bu kez takımının maçı 1-0 kazanmasında başrol oynadı. Böylece G.Saray'a karşı 3'te 3 yapmış oldu. G.Saray şutlarda 21-4, kornerde 9-0, topla oynamada 72-28 ve pasta da 557-164 üstünlük sağladı. Bu büyük üstünlüğe rağmen Sarı-Kırmızılar Trabzonspor'a 1-0 yenildi.
203 GÜNLÜK ÖZLEM SONA ERDİ Trabzonspor 203 gün sonra deplasmandan galip ayrıldı. En son galibiyetini 2 Nisan2016'da Gaziantepspor'u KamilOcak'ta 1-0 mağlup ederek alan Bordo-Mavili takım dün de Galatasaray'ı TürkTelekom Arena'd a 1-0 mağlup ederek 203 günlük deplasman hasretini sona erdirdi.
7 KİŞİYLE BİZEOLEY ÇEKMİŞLERDİ Trabzon'un yıldız oyuncusu Zeki Yavru G.Saray önünde aldıkları sonucun sürpriz olmadığını söyledi. Bordo-Mavili oyuncu, "Trabzonspor'un büyüklüğünü gösterdik. Geçen sene 7 kişiyken oley çektikleri maçı unutmadık. Çıkışımız sürecek" dedi.
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