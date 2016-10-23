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Kıraç ‘Hayır’ dedi yine de geçti!

Galatasaray’ın ‘Ağır abisi’ , “Riva ve Florya’nın satışına evet demiyorum” şeklinde konuştu. Genel Kurul buna rağmen ‘Evet’ dedi.

Kıraç ‘Hayır’ dedi yine de geçti!
Galatasaray'ın 'Ağır abisi' İnan Kıraç, tarihi genel kurul öncesinde kürsüde fikrini açıkça beyan etti. Galatasaray Vakfı Başkanı , "Biraz daha dayanalım, dişimizi sıkalım. Çünkü ülke olarak kritik bir durumdayız. Ülkemizin içinde bulunduğu durum, dövizin seyri tüm diğer etkenler düşünüldüğünde benim kararım evet değil" dedi. Kıraç konuşmasında, "Başkan Dursun Özbek'in sunumunu beğendim. Ancak ona soruyorum, 'Projenin gerçekleşmesi için doğru zamanda mıyız?" ifadelerini kullandı.

TERS KÖŞE
Buna rağmen, Galatasaray Genel Kurulu'nda büyük bir çoğunluk İnan Kıraç'ın aksine 'evet' dedi.


ÖZBEK iLE DERiN SOHBET
Başkan Dursun Özbek ile G.Saray Vakıf Başkanı İnan Kıraç, Genel Kurul'dan önce uzun süre sohbet etti. İkilinin sohbeti uzun sürdü
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