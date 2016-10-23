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Kartal üçte üç yaptı

Sezona süper giren , İstanbul BŞB engelini de geçmeyi başardı

Kartal üçte üç yaptı
Erkekler Basketbol Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 84-73 yenerek üçte üç yaptı. Maçın ilk yarısı büyük çekişme içinde geçerken, devre 37-35 lehine sonuçlandı. Siyah-Beyazlılar son çeyrekte Strawberry'nin dış şutlarıyla farkı açtı ve maçı kazanmayı başardı. Stimac 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. İstanbul BŞB'de Kartal'ın 20 sayısı yeterli olmadı.

KARŞIYAKA FARKLI GALİP
Günün diğer skorları şöyle: Pınar Karşıyaka- Trabzonspor Medical Park: 74-59, Demir İnşaat Büyükçekmece-Tofaş 70-93, Darüşşafaka Doğuş-Gaziantep Belediye 81-56.
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