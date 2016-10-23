Kartal üçte üç yaptı

Erkekler Basketbol Ligi'nde BeşiktaşSompo Japan deplasmanda İstanbulBüyükşehir Belediyesi'ni 84-73 yenereküçte üç yaptı. Maçın ilk yarısı büyük çekişmeiçinde geçerken, devre 37-35 Beşiktaşlehine sonuçlandı. Siyah-Beyazlılar son çeyrekteStrawberry'nin dış şutlarıyla farkıaçtı ve maçı kazanmayı başardı. Stimac 22sayıyla maçın en skorer ismi oldu. İstanbulBŞB'de Kartal'ın 20 sayısı yeterli olmadı.
KARŞIYAKA FARKLI GALİP
Günün diğer skorları şöyle: Pınar Karşıyaka- Trabzonspor Medical Park: 74-59, Demir İnşaat Büyükçekmece-Tofaş 70-93, Darüşşafaka Doğuş-Gaziantep Belediye 81-56.
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