Fırtına’nın dönüşü

Trabzon Arena'da patladı... Son yılların en kötü sezon başlangıçlarından birisini yapan Bordo-Mavililer, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenmeyi başardı. Cimbom ise bu sezon ilk mağlubiyetini yaşadı... 17. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Onazi'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla bulaşan Bero'nun pasında N'Doye meşin yuvarlağı boş kaleye attı: 0-1. 28. dakikada Carole'un uzaktan vuruşunda kaleci Onur topu iki hamlede kontrol etti. 37. dakikada Bruma'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Eren'in rakibine çalım attıktan sonra yaptığı vuruşu kaleci Onur kurtardı. 40. dakikada Bruma'nın rakiplerini geçip ceza yayı üzerinden çektiği şut defansa çarpıp kornere çıktı.
90+5'TE EREN'İN RÖVEŞATASI DİREKTE 50. dakikada Brumarakibini müthiş çalımladı.Yerden sert ortası kaleciOnur'da kaldı. 65. dakikadaTolga Ciğerci uzak köşeyemüthiş vurdu. Onur yine gole izinvermedi. 70. dakikada Ndoye defansınarkasına sarktı fakat ağır kalıncaChedjou arkadan gelip topualdı. 90. dakikada Bruma ortaladı,Onur topu çeldi. Boşta kalantopu Trabzon defansı uzaklaştırdı.90+5. dakikada Eren Derdiyok'unyakın mesafeden röveşatasıdirekten geri geldi. Böylece Trabzonsporüç puanın sahibi oldu.
FORVETLERİN GURURU NDOYE TT Arena'da Galatasarayağlarını havalandıran DameNdoye uzun süren sessizliğine sonverdi. Senegalli forvet bu sezonTrabzonspor'un gol atan ilk forvetoyuncusu oldu. Maçtan sonra açıklamalaryapan Ndoye, "Gol attığımiçin çok mutluyum. Çok iyi mücadeleettiğimizi düşünüyorum. Kazanmakönemliydi" dedi.
JAN DURİCA İLE UĞURKUŞ UÇURTMADI!
eden Trabzon'da iki stoper Duricave Uğur çok iyi bir futboloynadı. İki futbolcu özelliklehava toplarında rakiplerine hiçgeçit vermedi.
Maç sonrası Trabzon soyunma odasında büyük coşku yaşandı. Taraftarlar Trabzon ve İstanbul'da da kutlama yaptı
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