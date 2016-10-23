  1. Bruma çalım atmada yine rekor kırdı
  2. Olmadı mı olmuyor

Fırtına’nın dönüşü

90 dakika boyunca çok iyi savunma yapan 17’de Ndoye’nin golüyle öne geçti... Galatasaray kalan dakikalarda çok çabaladı ama bu sezon ilk kez yenilgi yaşadı.

Fırtına’nın dönüşü
Trabzon Arena'da patladı... Son yılların en kötü sezon başlangıçlarından birisini yapan Bordo-Mavililer, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenmeyi başardı. Cimbom ise bu sezon ilk mağlubiyetini yaşadı... 17. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Onazi'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla bulaşan Bero'nun pasında N'Doye meşin yuvarlağı boş kaleye attı: 0-1. 28. dakikada Carole'un uzaktan vuruşunda kaleci Onur topu iki hamlede kontrol etti. 37. dakikada Bruma'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Eren'in rakibine çalım attıktan sonra yaptığı vuruşu kaleci Onur kurtardı. 40. dakikada Bruma'nın rakiplerini geçip ceza yayı üzerinden çektiği şut defansa çarpıp kornere çıktı.

90+5'TE EREN'İN RÖVEŞATASI DİREKTE
50. dakikada Bruma rakibini müthiş çalımladı. Yerden sert ortası kaleci Onur'da kaldı. 65. dakikada Tolga Ciğerci uzak köşeye müthiş vurdu. Onur yine gole izin vermedi. 70. dakikada Ndoye defansın arkasına sarktı fakat ağır kalınca Chedjou arkadan gelip topu aldı. 90. dakikada Bruma ortaladı, Onur topu çeldi. Boşta kalan topu Trabzon defansı uzaklaştırdı. 90+5. dakikada Eren Derdiyok'un yakın mesafeden röveşatası direkten geri geldi. Böylece Trabzonspor üç puanın sahibi oldu.

FORVETLERİN GURURU NDOYE
TT Arena'da Galatasaray ağlarını havalandıran Dame Ndoye uzun süren sessizliğine son verdi. Senegalli forvet bu sezon Trabzonspor'un gol atan ilk forvet oyuncusu oldu. Maçtan sonra açıklamalar yapan Ndoye, "Gol attığım için çok mutluyum. Çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Kazanmak önemliydi" dedi.

JAN DURİCA İLE UĞUR KUŞ UÇURTMADI!
eden Trabzon'da iki stoper Durica ve Uğur çok iyi bir futbol oynadı. İki futbolcu özellikle hava toplarında rakiplerine hiç geçit vermedi.


Maç sonrası Trabzon soyunma odasında büyük coşku yaşandı. Taraftarlar Trabzon ve İstanbul'da da kutlama yaptı
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