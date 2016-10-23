  1. Kartal üçte üç yaptı

yine dünya şampiyonu oldu

Eczacıbaşı VitrA yine dünya şampiyonu oldu

2016 Bayanlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda İtalya'nın Pomi Casalmaggiore ekibini 3-2 yenen , Dünya Şampiyonu oldu.

Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 2016 Bayanlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda İtalya'nın Pomi Casalmaggiore ekibini 3-2 yenen Eczacıbaşı VitrA, Dünya Şampiyonu oldu.

.
Etiketler: ,
  • 23 Ekim 2016, Pazar 16:42
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar