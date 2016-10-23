Eczacıbaşı VitrA yine dünya şampiyonu oldu

2016 Bayanlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda İtalya'nın Pomi Casalmaggiore ekibini 3-2 yenen Eczacıbaşı VitrA, Dünya Şampiyonu oldu.
Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 2016 Bayanlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda İtalya'nın Pomi Casalmaggiore ekibini 3-2 yenen Eczacıbaşı VitrA, Dünya Şampiyonu oldu..
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