Eczacıbaşı finalde

Kadınlar Dünya Voleybol Kulüpler Şampiyonası'nda Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank'ı 3-1 yenerek finale yükseldi.



ÇOK ÜSTÜN OYUN

Filipinler'in başkenti Manila'da devam eden organizasyonun yarı finalinde, iki Türk temsilcisi Eczacıbaşı ile VakıfBank karşılaştı. Rakibine 25-23, 19-25, 25-17 ve 25- 23'lük setlerle 3-1 üstünlük sağlayan Eczacıbaşı VitrA, adını finale yazdırdı.



RAKİP İTALYAN

Geçtiğimiz yılın şampiyonu Eczacıbaşı dün İsviçre ekibi Volero Zürih'i 3-1 yenen İtalyan temsilcisi Pomi Casalmaggiore ile bugün saat 14.00'te kupayı üst üste ikinci kez müzesine götürebilmek için finalde karşılaşacak. Vakıfbank ise saat 08.00'de Zürih karşısında üçüncülük mücadelesi verecek.