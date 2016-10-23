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Eczacıbaşı finalde

Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde iki Türk takımını karşı karşıya getiren maçta gülen 3-1’lik skorla oldu...

Eczacıbaşı finalde
Kadınlar Dünya Voleybol Kulüpler Şampiyonası'nda Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank3-1 yenerek finale yükseldi.

ÇOK ÜSTÜN OYUN
Filipinler'in başkenti Manila'da devam eden organizasyonun yarı finalinde, iki Türk temsilcisi Eczacıbaşı ile VakıfBank karşılaştı. Rakibine 25-23, 19-25, 25-17 ve 25- 23'lük setlerle 3-1 üstünlük sağlayan Eczacıbaşı VitrA, adını finale yazdırdı.

RAKİP İTALYAN
Geçtiğimiz yılın şampiyonu Eczacıbaşı dün İsviçre ekibi Volero Zürih'i 3-1 yenen İtalyan temsilcisi Pomi Casalmaggiore ile bugün saat 14.00'te kupayı üst üste ikinci kez müzesine götürebilmek için finalde karşılaşacak. Vakıfbank ise saat 08.00'de Zürih karşısında üçüncülük mücadelesi verecek.
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