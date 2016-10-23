Eczacıbaşı finalde

Kadınlar Dünya Voleybol Kulüpler Şampiyonası'nda EczacıbaşıVitrA, VakıfBank'ı 3-1 yenerek finale yükseldi.
ÇOK ÜSTÜN OYUN Filipinler'in başkenti Manila'da devam eden organizasyonun yarı finalinde, iki Türk temsilcisi Eczacıbaşı ile VakıfBank karşılaştı. Rakibine 25-23, 19-25, 25-17 ve 25- 23'lük setlerle 3-1 üstünlük sağlayan Eczacıbaşı VitrA, adını finale yazdırdı.
RAKİP İTALYAN
Geçtiğimiz yılın şampiyonu Eczacıbaşıdün İsviçre ekibiVolero Zürih'i 3-1 yenenİtalyan temsilcisi Pomi Casalmaggioreile bugün saat14.00'te kupayı üst üste ikincikez müzesine götürebilmekiçin finalde karşılaşacak. Vakıfbankise saat 08.00'de Zürihkarşısında üçüncülük mücadelesiverecek.
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