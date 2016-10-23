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Derdiyok’un talihsizliği!

Derdiyok’un talihsizliği!
G.Saray'ın golcüsü , Trabzonspor maçında çok büyük bir şanssızlık yaşadı. Tecrübeli oyuncunun 90+5'te ceza sahası içinde yaptığı röveşata yan direkten geri geldi.
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