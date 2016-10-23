Denizli evinde hata yapmadı

TFF 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor, 8. haftada evinde konuk ettiği Gaziantep BŞ Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.



GOLLER 2. YARIDA

48. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Ziya'nın kafa vuruşu kaleci Stackhowiak'dan döndü. Dönen topu takip eden Ziya topu filelerle buluşturdu. 1-0. 54. dakikada sağ kanattan Barış'ın ortasına iyi yükselen Perovic kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. 2-0. 80. dakikada gelişen Yasin ceza sahası içinde düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Muhammet topu filelerle buluşturdu. 2-1.