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Denizli evinde hata yapmadı

Denizli evinde hata yapmadı
TFF 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor, 8. haftada evinde konuk ettiği Gaziantep BŞ Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

GOLLER 2. YARIDA
48. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Ziya'nın kafa vuruşu kaleci Stackhowiak'dan döndü. Dönen topu takip eden Ziya topu filelerle buluşturdu. 1-0. 54. dakikada sağ kanattan Barış'ın ortasına iyi yükselen Perovic kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. 2-0. 80. dakikada gelişen Yasin ceza sahası içinde düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Muhammet topu filelerle buluşturdu. 2-1.
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