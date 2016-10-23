Daha çok yolumuz var

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal galibiyet sonrası önemli açıklamalar yaptı. Galatasaray'ın topa sahip olma özelliği en yüksek takım olduğunu ifade ederek, "Özellikle orta sahası Sneijder ile birlikte etkili. Biz fırsa- tı kollamak ve topu rakibin ayağında tutarak işler yapmayı planlamıştık. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Son dakikada artan baskı olmasına rağmen pozisyon olarak Galatasaray için kısır bir maç geçti. Bu savunma için bizim adımıza önemliydi. Rakibine oyun üs- tünlüğünü vererek maçı kazan- dık. Galatasaray formdaydı ve o yüzden bizim için önemliydi" dedi. Son dakika dışında rakibin pozisyonunun olduğunu söyleyemediğini vurgulayarak, "Trabzonspor'un önünde zor bir zaman var. Hem takım olmalıyız hem de maç kazanmalıyı" diye konuştu.
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