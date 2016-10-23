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Cimbom’da şoku!

Tecrübeli oyuncu kalçasında ağrı hissedince maç kadrosundan çıkarıldı

Cimbom’da Hakan Balta şoku!
Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi büyük bir şanssızlık yaşandı. Kalçasında ağrı hisseden kadrodan çıkarılmak zorunda kaldı.

KAPSAMLI TETKİK
Hakan Balta'nın kapsamlı bir tetkikten geçeceği ve Adanaspor maçında oynayıp oynamayacağının netleşeceği gelen bilgiler arasında.
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