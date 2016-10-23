Cimbom’da Hakan Balta şoku!

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Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi büyük bir şanssızlık yaşandı. Kalçasında ağrı hisseden Hakan Balta kadrodan çıkarılmak zorunda kaldı.
KAPSAMLI TETKİK
Hakan Balta'nın kapsamlı bir tetkikten geçeceği ve Adanaspor maçında oynayıp oynamayacağının netleşeceği gelen bilgiler arasında.
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