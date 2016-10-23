Cimbom’a ceza yolda

G.Saray taraftarları özellikle ikinci yarıda Trabzonsporlu futbolcuların sakatlık nedeniyle yere yatmalarına ve uzun süre ayağa kalkmamalarına çok sinirlendi. Son dakikalarda Onur Recep Kıvrak sakatlandı. Bunun üzerine G.Saray taraftarı sahaya yabancı cisimler fırlattı. G.Saray'a bu nedenle ceza gelebilir.