Bursaspor Alanya’yı Jorquera ile vurdu

Süper Lig'in iddialı takımlarından Bursaspor, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek puanını 16'ya çıkardı. Maçın genelinde ev sahibi ekip daha etkili bir futbol sergiledi. 3. dakikada VagnerLove'ın ceza alanına ortasında Candeias ayağıyla dokunduğu top auta çıktı. 42. dakikada VagnerLove'un vuruşunda, kaleci Harun güçlükle topu kornere çeldi. 78. dakikada Love'un yakın mesafeden kafa vuruşunu yine Harun kurtardı. 85. dakikada kaleci Zlamal ile Omeruo'nun anlaşmazlığından faydalanan Jorquera skoru 1-0 yaptı. 88. dakikada Deniz Yılmaz'ın pasında topla buluşan Jorquera'nın vurduğu sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
HAMZAOĞLU: HEDEF iLK 5 SIRA Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğluçok zorlu bir maçtan 3 puanla ayrıldıklarınısöyledi. Başarılı hoca, "Şu anda çok iyi bir konumdayız.Hedefimiz ilk 5 sıra" ifadesini kullandı.
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