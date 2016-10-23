Bruma çalım atmada yine rekor kırdı

Trabzon önünde şok bir yenilgi yaşayan Galatasaray'da gecenin en etkili ismi tartışmasız Armindo Bruma oldu. Antalyaspor maçında 11 çalım atarak Süper Lig rekorunu kıran Portekizli yıldız dün de 13 çalımla rekorunu geliştirdi. Fakat bu performans yenilgiyi önleyemedi.