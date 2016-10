Böyle yaparlarsa aday olurum

Başkanı Aziz Yıldırım , dün gerçekleştirilen Ekim ayı olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı. Yıldırım, son maçlarda tribünlerden yapılan 'istifa' tezahüratları ve TV programlarında kendisini eleştirenler için ağır ifadeler kullanırken, Yargıtay kararından önce başkanlığı bırakmayacağını tekrarladı. İşte Yıldırım'ın konuşmalarından çarpıcı sözler:kararı olumlu olsa, bunu bilsem, şerefsizim bırakırım.zarar verdiğimizi hissettiğimiz anda bırakırım. Ceketimi alır giderim, öyle birileri gibi cebimi doldurup gitmem. Bizim de ailemiz var. Ben de ana baba çocuğuyum. Sinirlerim gerilmiş durumda. Artık başkanlıktan zevk almıyorum, artık bu iş eziyet. Çekilecek dert değil. Bir de hakaret üstüne hakaret. Her şeye kulübümüziçin katlanıyoruz.adayı olan çıksın erkek gibi 'adayım' desin. Kim varsa aday olsun. Araya insan sokarak söylemesinler.söylüyorum, biz seçimle geldik seçimle gideriz. Onursal başkanlıkla işim yok. Bana aday olmasın diyorlar,aday olma diyebilir misiniz? Eğer 3 Temmuz'da Fenerbahçe Başkanı, yönetimiyle, taraftarıyla mücadele etmeseydi öyle zannediyorum ki FETÖ arzuladığı sonuçlara çok önceden ilaşmış olacaktı. Yargıtay kararı maddi- manevi önemlidir.takımımız da hocamız da iyi. Ama bir uyuşmazlık var ve çözülecek.futbol takımlarınınbaşarıları hep tesadüf olacak.baskette ve voleyboldamarka, neden? Baskette bütçemilyonveda iyi bütçeli.bu bütçeyi bozmazsa her sene. Futbolun bütçesimilyon olursa o zamanbaşarı tesadüf olmaz. Bu her takım için böyle.bu kulüpte başarısız olmadık. Başarı diyorlar. Geldiğim gün bu kulübün bir metrekare arazisi yoktu.dönüm arazi aldım.gibi takımlaryıl şampiyon olamadı.en azyılda bir şampiyon oluyor. Bizpuan geriye düştük şampiyon olduk.puan geriden geriden gelip,yarıdamaçtagalibiyet alarak şampiyon olduk. Sonrasında da hepimiz hapse girdik.