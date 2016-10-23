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Böyle yaparlarsa aday olurum

Sokaktaki 3 tane şerefsiz beni gönderemez. Biz buraya seçimle geldik seçimle gideriz. Böyle yaparlarsa aday olurum. Yargıtay kararının lehimize çıkacağını bilsem istifa ederim. Onursal başkanlıkta işim yok. Kendine güvenen varsa aday olsun.

Böyle yaparlarsa aday olurum
Fenerbahçe Başkanı , dün gerçekleştirilen Ekim ayı olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı. Yıldırım, son maçlarda tribünlerden yapılan 'istifa' tezahüratları ve TV programlarında kendisini eleştirenler için ağır ifadeler kullanırken, Yargıtay kararından önce başkanlığı bırakmayacağını tekrarladı. İşte Yıldırım'ın konuşmalarından çarpıcı sözler: İngiltere'de bağıranlar, Almanya'dan gelen ve daha önce bilet vermediğim insanlar. İstersem biletlerini keserim. Her başarısız sonuç sonrası medyada 'İstifa etsinler' haberi çıkıyor. Sokaktaki 3 tane şerefsiz ve ahlaksız beni kulüpten gönderemez. Beni Yargıtay kararı sonrası buradaki üyeler gönderebilir.

BİRİLERİ GİBİ CEBİMİ DOLDURUP GİTMEM
Yargıtay'ın kararı olumlu olsa, bunu bilsem, şerefsizim bırakırım. Fenerbahçe'ye zarar verdiğimizi hissettiğimiz anda bırakırım. Ceketimi alır giderim, öyle birileri gibi cebimi doldurup gitmem. Bizim de ailemiz var. Ben de ana baba çocuğuyum. Sinirlerim gerilmiş durumda. Artık başkanlıktan zevk almıyorum, artık bu iş eziyet. Çekilecek dert değil. Bir de hakaret üstüne hakaret. Her şeye kulübümüz Fenerbahçe için katlanıyoruz.

3 TEMMUZ'DA DİRENDİK FETÖ'YÜ YENDİK
Başkan adayı olan çıksın erkek gibi 'adayım' desin. Kim varsa aday olsun. Araya insan sokarak söylemesinler. Ali Şen'e söylüyorum, biz seçimle geldik seçimle gideriz. Onursal başkanlıkla işim yok. Bana aday olmasın diyorlar, Cumhurbaşkanı'na aday olma diyebilir misiniz? Eğer 3 Temmuz'da Fenerbahçe Başkanı, yönetimiyle, taraftarıyla mücadele etmeseydi öyle zannediyorum ki FETÖ arzuladığı sonuçlara çok önceden ilaşmış olacaktı. Yargıtay kararı maddi- manevi önemlidir.

FUTBOL TAKIMINDA UYUŞMAZLIK VAR, DÜZELECEK
Futbol takımımız da hocamız da iyi. Ama bir uyuşmazlık var ve çözülecek. Türk futbol takımlarının Avrupa'da başarıları hep tesadüf olacak. Fenerbahçe baskette ve voleybolda Avrupa'da marka, neden? Baskette bütçe 26 milyon Euro. Anadolu Efes ve Darüşşafaka da iyi bütçeli. Fenerbahçe bu bütçeyi bozmazsa her sene Final Four'da. Futbolun bütçesi 300- 500 milyon olursa o zaman Avrupa'da başarı tesadüf olmaz. Bu her takım için böyle.

BİZ BU KULÜPTE BAŞARISIZ OLMADIK
Biz bu kulüpte başarısız olmadık. Başarı diyorlar. Geldiğim gün bu kulübün bir metrekare arazisi yoktu. 500 dönüm arazi aldım. Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımlar 13-14 yıl şampiyon olamadı. Fenerbahçe en az 3 yılda bir şampiyon oluyor. Biz 2004'te 9 puan geriye düştük şampiyon olduk. 2010/11'de 9 puan geriden geriden gelip, 2. yarıda 17 maçta 16 galibiyet alarak şampiyon olduk. Sonrasında da hepimiz hapse girdik.
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