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Başkan Usta’dan mesaj var

Başkan Usta’dan mesaj var
Trabzonspor Başkanı , twitter hesabından taraftara teşekkür etti. Usta, "En zor zamanınızda bu takıma sahip çıkan büyük taraftarımıza sonsuz şükranlarımızı sunarız" ifadelerini kullandı. Başkanın mesajı taraftarı mest etti.

4 GOLLE 10 PUAN TOPLADI
Trabzonspor Süper Lig'de ilk 8 haftada 4 gol atabildi. 4 gol atan Trabzonspor, 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. 10 puan toplayan bordo-mavili takım, kalesinde ise 10 hafta sonucunda 10 gol gördü.
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