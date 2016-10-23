Başkan Usta’dan mesaj var

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, twitter hesabından taraftara teşekkür etti. Usta, "En zor zamanınızda bu takıma sahip çıkan büyük taraftarımıza sonsuz şükranlarımızı sunarız" ifadelerini kullandı. Başkanın mesajı taraftarı mest etti.
4 GOLLE 10 PUAN TOPLADI
Trabzonspor Süper Lig'de ilk 8 haftada 4 gol atabildi. 4 gol atan Trabzonspor, 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. 10 puan toplayan bordo-mavili takım, kalesinde ise 10 hafta sonucunda 10 gol gördü.
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