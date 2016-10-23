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, ’u puansız gönderdi

, ’u Rodallega’nın golüyle devirmeyi başardı

Akhisar, Adanaspor’u puansız gönderdi
Ligde ilk hafta Kayserispor'u yendikten sonra uzun süre 3 puan yüzü göremeyen Belediye, 'u 1-0 yenerek şeytanın bacağını kırdı. Maçın ilk devresini Akhisar 15'te Rodallega'nın attığı golle 1-0 önde bitirdi. 2. yarı karşılıklı ataklarla geçerken Akhisar, Adanaspor'u 1-0 yenmeyi başardı.
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