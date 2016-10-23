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5.5 ay sonra Arena’da yenildiler

5.5 ay sonra Arena’dan puansız ayrıldı. Cimbom en son yenilgisini 8 Mayıs 2016’da Beşiktaş’a karşı 1-0’lık skorla almıştı.

5.5 ay sonra Arena’da yenildiler
Galatasaray 5.5 ay sonra Türk Telekom Arena'da bir maçtan yenik ayrıldı. Sarı- Kırmızılı takım bu statta son yenilgisini 8 Mayıs 2016 tarihinde Beşiktaş karşısında almıştı. Sarı-Kırmızılılar o maçı 1-0 kaybetmişti. O tarihten sonra Arena'da oynadığı hiçbir maçta yenilmedi. Trabzonspor 5.5 ay sonra Galatasaray'ı bu statta yendi.
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