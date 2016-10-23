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502 dakika sonra gol buldu

502 dakika sonra gol buldu
Trabzonspor, Nisan ayındaki Gençlerbirliği maçından sonra Süper Lig'deki ilk deplasman golünü attı (502 dakika). Uzun süre sonra deplasmanda gol bulan bordo-mavililer kötü istatistiğini sonlandırmış oldu. , deplasmanda sıkıntı çekiyordu.
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