500 milyon dolarlık tarihi onay

Ekonomik sıkıntıdan kurtulmak için yönetimin Florya ve Riva’da yapacağı projelere G.Saray Genel Kurulu’nun tamamına yakını onay verdi. 1690 üyenin 1643’ü projelerin hayata geçirilmesine ‘Evet’ derken Galatasaray Yönetiminin 500 milyon Dolar gelir elde etmesi bekleniyor.
Galatasaray Yönetimi'nin Riva ve Florya arazilerinin değerlendirilmesi projelerine genel kurul üyeleri "Evet" dedi... Üyelerinkullandığı 1690 oyun, 1643'ü 'Evet', 47'si ise 'Hayır' olarak kayda geçti. Başkan Özbek, oylama sonucuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu tarihi genelkurulda, şahsıma ve yönetimkuruluna göstermiş olduğunuzteveccüh için teşekkürlerimisunuyorum. Emanetiniz başımızın üstündedir. Kendi malımızdan daha kıymetlidir, bunu bilin" şeklinde konuştu. Galatasaray Vakfı Başkanı İnan Kıraç veeski yönetici Adnan Öztürk 'hayır' oyu kullanırken divanın duayen isimlerinden olan HayriKozak 'Evet' dedi.
40 MİLYON DOLARLIK FAİZ SON BULACAK Proje için Genel Kurul'dan onay alan Galatasaray Yönetimi, Emlak Konut ile anlaşma yapacak. Projeden gelecek pay ile bankalarla yapılan anlaşma sonucunda mali anlamda kısa vadede rahatlama yaşanacak. Gelecek parayla yaklaşık 230milyon dolarlık banka borçlarını kapatacak yönetim, her yıl ödedeği 40 milyon dolarlıkfaiz yükünden de kurtulacak. Galatasaray Yönetimi bir anlamda düzlüğe çıkacak.
TARAFTARLARIN BÜYÜK KISMI MUTLU Sarı-Kırmızılı Kulüp, Florya ve Riva'da yapacağı dev projelerle yaklaşık 500 milyon Dolar gelir elde edecek. Yönetim 1.5milyar TL'yi bulan borçları kapatmak ve bunların faizlerinden kurtulmak için bu projeyi kongreye sundu. Galatasaray Yönetimi'nin Florya ve Riva projeleri için kongreden onay alması sosyal medyadaki taraftarları da harekete geçirdi. Sarı-kırmızılı taraftarların büyük bir kısmı borçlar biteceği için mutlu.
PARALARI ÖDEMEZSEK TAKIM ETKİLENİR
G.Saray yöneticisi Levent Nazifoğlu, "Futbolcuların parasını ödeyemezsek, şampiyonluğu doğal olarak etkileyecek" ifadelerini kullandı. Başkan Dursun Özbek'in olağanüstü genel kurulda yaptığı "G.Saray yolun sonuna geldi." açıklamasını hatırlatan Nazifoğlu, şunları kaydetti:
NİYETLERİ KÖTÜ "Bu, futbolcuların parası ödenmeyecek demektir. Galatasaray ödeme güçlüğüne girecek demektir. Futbolcuların parasını ödeyemezsek, şampiyonluğu etkilemez mi? Biz, 'elimizden geleni yapmayacağız' demedik. Her şeye rağmen elimizden geleni yapacağız ama doğal olarak etkileyecek. Parasını almayan futbolcuyla şampiyonluğa giderken güçlük çekmez misiniz? Bunu anlamak istemeyen kötü niyetli kişiler var"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.