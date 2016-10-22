Yeniden doğacağız

Bu akşam Arena'da Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor, kötü günleri geride bırakmak için derbiyi büyük bir fırsat olarak görüyor.
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Teknik direktör Ersun Yanal dün futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Bu maç, yeniden doğma maçımızolacak. Üzerinizdeki formaya yakışır birmücadele sergileyerek taraftarımızın yüzünügüldürelim. Artık yeniden bu takımı eski günlerinedöndürmemiz gerekiyor" diye konuştu.
BAŞKANDAN TAM DESTEK Galatasaray maçı öncesi Başkan Muharrem Usta'dan da takıma tam destek geldi. Tüm ödemeleri futbolcuların hesabına yatıran Usta bugünkü maçta Arena'da olacak. Bordo-Mavili yönetim de tam kadro maçı izleyecek.
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