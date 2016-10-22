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Yeniden doğacağız

Trabzonspor cephesi G.Saray derbisi öncesi çok iddialı... , “Bu maç, yeniden doğma maçımız” ifadesini kullandı

Yeniden doğacağız
Bu akşam Arena'da Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor, kötü günleri geride bırakmak için derbiyi büyük bir fırsat olarak görüyor.

FORMANIN HAKKINI VERİN
Teknik direktör Ersun Yanal dün futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Bu maç, yeniden doğma maçımız olacak. Üzerinizdeki formaya yakışır bir mücadele sergileyerek taraftarımızın yüzünü güldürelim. Artık yeniden bu takımı eski günlerine döndürmemiz gerekiyor" diye konuştu.

BAŞKANDAN TAM DESTEK
Galatasaray maçı öncesi Başkan Muharrem Usta'dan da takıma tam destek geldi. Tüm ödemeleri futbolcuların hesabına yatıran Usta bugünkü maçta Arena'da olacak. Bordo-Mavili yönetim de tam kadro maçı izleyecek.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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