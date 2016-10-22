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krizi

Advocaat ve , İngiltere’de tartıştı. Sonrasında Hollandalı futbolcu 18 dışında kaldı.

Van Der Wiel krizi
Fenerbahçe'de sıkıntısı yaşanıyor. İngiltere'de Manchester United maçı öncesinde Advocaat ile Hollandalı futbolcu tartıştı.

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Tartışmanın Van Der Wiel'in 11'de olmadığını öğrendikten sonra çıktığı öğrenildi. Bunun üzerine Wiel, "11'de yoksam, 18'de de olmam" dedi. Advocaat resti gördü, Van der Wiel'i kadro dışı bırakıp sahaya 17 isimle çıktı. Van Der Wiel'in çok kötü oynadığı Alanyaspor maçından sonra yönetim tarafından uyarıldığı öğrenildi. Disiplinsiz davranışlarını sürdüren Hollandalı futbolcunun, Atiker Konyaspor maçında da teknik direktör Dick Advocaat tarafından kadro dışı bırakılması bekleniyor.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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