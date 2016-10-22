Tur atla primi kap!

Napoli karşısında kazanılan zafer sonrasında BeşiktaşBaşkanı FikretOrman, İstanbul'a dönüş yolunda müjdeyi verdi...
ZAMANI GELİNCE!
Esprilerin havaya uçuştuğu dönüş yolunda Orman, "Şimdi bekliyorsunuz ki,başkan bize prim verecek,çok beklersiniz" ifadesini kullandı. Futbolcular bu sözlerle büyük şaşkınlık yaşarken, Başkan'ın ardından sarf ettiği, "Size daha iyi bir önerimvar. UEFA'nın her turiçin kulüplere verdiği birprim var. Geçin turları, alınpriminizi. Daha ne diyeyim" sözleri oyuncuları rahatlattı. Şampiyonlar Ligi'ndetakımlar 2. tura çıkınca, 5,5 milyon, çeyrek finalde 6 milyon, yarı finalde ise 7 milyon euro ekstra prim alıyorlar.
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