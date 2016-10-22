Tur atla primi kap!

Napoli karşısında kazanılan zafer sonrasında Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, İstanbul'a dönüş yolunda müjdeyi verdi...



ZAMANI GELİNCE!

Esprilerin havaya uçuştuğu dönüş yolunda Orman, "Şimdi bekliyorsunuz ki, başkan bize prim verecek, çok beklersiniz" ifadesini kullandı. Futbolcular bu sözlerle büyük şaşkınlık yaşarken, Başkan'ın ardından sarf ettiği, "Size daha iyi bir önerim var. UEFA'nın her tur için kulüplere verdiği bir prim var. Geçin turları, alın priminizi. Daha ne diyeyim" sözleri oyuncuları rahatlattı. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar 2. tura çıkınca, 5,5 milyon, çeyrek finalde 6 milyon, yarı finalde ise 7 milyon euro ekstra prim alıyorlar.