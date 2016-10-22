Takımla gurur duyuyoruz

Atiker Konyaspor Basın Sözcüsü Erhan Gökmen, UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile tarihe geçecek bir maç oynadıklarını belirterek, "İlk yarı, ikinci golü bulmuş olsaydık 3 puan bizim olacaktı. 1 puana razı olduk" dedi. Kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Braga ile 1-1 berabere kaldıkları maçta galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirten Gökmen, şunları kaydetti: "Tarihe geçecek bir maç oynadık. İlk yarı, ikinci golü bulmuş olsaydık 3 puan bizim olacaktı. 1 puana razı olduk. İnşallah bu, UEFA Avrupa Ligi için bir başlangıç oldu. Önümüzdeki maçlarda da puanlar alıp gruptan çıkmayı hedefleyeceğiz. 3 puan kaçtığı için üzgünüz ama yapacak bir şey yok. Takımımızla ve taraftarlarımızla gurur duyuyoruz."



FENERBAHÇE MAÇI İÇİN START VERİLDİ

Öte yandan Konyaspor pazartesi günü seyircisi önünde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Kayacık Tesisleri'ndeki idmanda başladı. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Braga maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı pas ve gol çalışması ile tamamladı. Futbolcuların çok hırslı olduğu gözlendi.