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Sultanlar bugün sahne alıyor

bugün start alıyor

Sultanlar bugün sahne alıyor
150 milyon TL'yi bulan değeriyle Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde perde bugün açılıyor. 12 takımın şampiyonluk mücadelesi vereceği, dünyanın en değerli oyuncu ve antrenörlerinin yer aldığı ligde ilk hafta bugün oynanacak 4 maçla başlayacak. Sezonun açılış maçında Halkbank, Ankara'da Seramiksan'ı ağırlarken, İdmanocağı, Beşiktaş'ı, Çanakkale BLD, Nilüfer BLD'yi, Fenerbahçe de Sarıyer BLD'yi konuk edecek.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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