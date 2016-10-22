Şenol Güneş: Sakın havaya girmeyin

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş'ten Napoli zaferi sonrasında futbolculara uyarı geldi. Güneş, "Bakıyorum Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuşsunuz. O zaman neden idmana geldiniz ki. Hepiniz büyük bir iş başardınız. Ama pazar günü Antalyaspor geliyor. Geçen sezon İstanbul'da F.Bahçe'ye 4 atmışlardı. Ben sahadan üzgün ayrılmak istemiyorum" diye konuştu.