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tüm silahları sahaya sürüyor!

Riekerink tüm silahları sahaya sürüyor!
Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink dünkü idman sonrası sahaya süreceği 11'i belirledi... Hollandalı hoca sakatlığı geçen Sneijder'le birlikte, Lukas Podolski'ye de forma verecek.

SAĞDA YİNE SABRİ
Yasin ve Josue'yi yedek kulübesine gönderecek olan Riekerink, savunmanın sağında ise birkez daha Sabri'yi oynatmayı düşünüyor.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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