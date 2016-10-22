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Korumalarla İstanbul’a geldiler

F.Bahçe, yoğun güvenlik altında yurda döndü

Korumalarla İstanbul’a geldiler
Fenerbahçe, maçı sonrasında dün İstanbul'a ayak bastı. Yoğun güvenlik önlemleri altında yurda dönen kafileyi taraftarlar karşılamadı. Sarı-lacivertli futbolcuların İstanbul'a indikten sonra morallerinin çok bozuk olduğu gözlendi. , sıkı güvenlik önlemleri altında otobüslerine bindi.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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