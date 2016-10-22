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İngilizler ’la dalga geçiyor

Manchester’ın Fenerbahçe’yi 4-1 yenmesi üzerine İngiliz basını ’la dalga geçti. Hollandalı çalıştırıcının utanılacak bir duruma düştüğünü söyledi.

İngilizler Dick Advocaat’la dalga geçiyor
Dick Advocaat İngiliz basınında alay konusu oldu. Fenerbahçe'nin Manchester'a 4-1 yenildiği maç sonrası Telegraph Football, sosyal medya hesabından 'ın Van Gaal ile birlikte manken kızlarla çektirdiği reklam fotoğraflarını paylaştı. Pay- laşılan haberin altına da "Dick Advocaat, Louis Van Gaal ile çektirdiği fotoğraflardan bu yana, bu kadar utanılacak duruma düşmemişti" diye yazdı.

RVP ALAY KONUSU!
İngilizler, Van Persie'yle de kafa buldular. Daily Mail gazetesi, "Pogba 2 tane attı, Old Trafford işi zafer" manşetini attığı maç yazısında Fenerbahçe'nin tek golünü atan Robin van Persie için ise "Old Trafford'da yine boş geçmedi" diye Van Persie ile dalga geçti.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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