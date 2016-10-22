Gol umudu bu kez Ndoye

Gol yollarında büyük bir sorun yaşayan Trabzonspor'da bu akşam forvette Dame Ndoye görev yapacak. Suk ve Muhammet'ten beklediği verimi alamayan Ersun Yanal, Senegalli yıldızı ilk kez 11'de oynatacak. Ndoye dışında Akhisar karşısındaki 11 bu akşam da sahada olacak.