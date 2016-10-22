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Gol umudu bu kez Ndoye

Senegalli forvet bu sezon ilk kez 11’de oynayacak ve takımının en büyük gol umudu olacak

Gol umudu bu kez Ndoye
Gol yollarında büyük bir sorun yaşayan Trabzonspor'da bu akşam forvette Dame Ndoye görev yapacak. Suk ve Muhammet'ten beklediği verimi alamayan Ersun Yanal, Senegalli yıldızı ilk kez 11'de oynatacak. Ndoye dışında Akhisar karşısındaki 11 bu akşam da sahada olacak.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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