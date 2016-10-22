Arena'da Trabzonspor fırtınası

Türk Telekom Arena'daki dev randevuda zirve ortağı Galatasaray ile çıkış arayan Trabzonspor karşı karşıya geldi. Süper Lig'de 8. haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde kazanan 1-0'la Trabzonspor oldu.

Dame N'Doye'nin 17. dakikadaki golüyle Arena'dan galibiyetle çıkan bordo-mavililer, Galatasaray'a bu sezonki ilk yenilgisini tattırdı.

Bu galibiyetle puanını 10'a çıkaran Trabzonspor 9. sıraya yükseldi. 17 puanda kalan G.Saray ise zirve yarışında yara aldı.

N'DOYE SÜPER LİG'DEKİ İLK GOLÜNÜ G.SARAY'A ATTI

2015/16 sezonunda Trabzonspor'a transfer olan Dame N'Doye, Süper Lig'de daha önce öynadığı 14 karşılaşmada gol atma başarısı gösterememişti. Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu maçta 11'de şans tanıdığı Senegalli golcü 17. dakikada Süper Lig'deki ilk golünü atarak siftah yaptı. Matus Bero'nun asistine topu ağlara göndermekte zorlanmayan N'Doye'nin golünde ofsayt tartışmaları da yaşandı.

ERSUN YANAL BİR KEZ DAHA ARENA'DA KAZANDI

Galatasaray karşısında son 2 maçını kaybeden Trabzonspor, sarı-kırmızılılar karşısında son galibiyetini 2014-15 sezonun 27'nci haftasında yine Ersun Yanal yönetiminde almıştı. Bordo-mavililer, 22 Kasım'da Türk Telekom Arena'daki maçta Galatasaray'ı Yusuf Erdoğan ve Medjani'nin golleriyle rakibini 3-0 mağlup etmişti.

RIEKERİNK'İN DEĞİŞİKLİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray'ın ilk 11'indeki değişiklikler dikkati çekti.

Teknik direktör Jan Olde Riekerink, ligde son oynanan Gençlerbirliği maçının başlangıç kadrosunda 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başlayan isimlerden Josue, Sneijder'in iyileşmesi sonrası yedekler arasında kalırken, sakatlandığı açıklanan Hakan Balta'nın yerine ise savunmada Semih Kaya şans buldu. Hollandalı teknik adam, Trabzonspor karşısıda ayrıca, Yasin Öztekin'in yerine Podolski'ye, Sabri Sarıoğlu'un yerine de Cavanda'ya yer verdi.