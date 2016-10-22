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Futbolu Eskişehir’de bırakmak isterim

, “İnşallah Eskişehir’i Süper Lig’e çıkartıp, futbolu burda bırakmak isterim” dedi.

Futbolu Eskişehir’de bırakmak isterim
TFF1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un golcü futbolcusu Semih Şentürk, takımı Süper Lig'e çıkartıp, futbolu da Eskişehir'de bırakmak istediğini belirtti. Nöbetçi golcü, "Eskişehirspor bu ligi hak etmiyor, bir an önce Eskişehirspor'u Süper Lig'e çıkarmamız gerekiyor. İnşallah Eskişehirspor'u Süper Lig'e çıkarmak ve futbolu da burada bırakmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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