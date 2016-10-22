Futbolu Eskişehir’de bırakmak isterim

TFF1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un golcü futbolcusu Semih Şentürk, takımı Süper Lig'e çıkartıp, futbolu da Eskişehir'de bırakmak istediğini belirtti. Nöbetçi golcü, "Eskişehirspor bu ligi hak etmiyor, bir an önce Eskişehirspor'u Süper Lig'e çıkarmamız gerekiyor. İnşallah Eskişehirspor'u Süper Lig'e çıkarmak ve futbolu da burada bırakmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.