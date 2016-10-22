Fener’de Yıldırım’a büyük isyan

Fenerbahçe'de isyan çıktı... Sezona Pereira ile başlayan, daha sonra Portekizli hocayı gönderip yerine Dick Advocaat'ı getiren Fenerbahçe Yönetimi, alınan başırısız sonuçlardan sonra camianın tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Old Trafford'da Manchester yenilgisi nedeniyle taraftarların istifaya davet ettiği Başkan Aziz Yıldırım'a camianın önde gelen isimleri de bırakması yönünde baskı yapıyor. Eski başkanlardan Ali Şen, Yıldırım'ın artık görevi bırakması, Ali Koç'un bayrağı devralması gerektiğini söyledi. Yıldırım'ın yanlış transfer politikası, yanlış hoca tercihlerinin Fenerbahçe'nin performansını olumsuz etkilediği görüşü ağırlık kazandı. Yıldırım'ın yakında kongre kararı alacağı iddiası ortaya atıldı.



YILDIRIM KARARINI BUGÜN AÇIKLAYABİLİR

Van Der Wiel, Neustdadter, Sow, Aatıf ve İsmail Köybaşı gibi isimlerin transfer edilmesine rağmen takımın geçen sezondan daha da kötü duruma gelmesi, Gökhan, Caner gibi Türkiye'nin en iyi beklerinin Beşiktaş'a transferi camiayı isyan noktasına getirdi. Sosyal medyada taraftarlar, yönetimi istifaya davet ettiler. Başkan Aziz Yıldırım'ın bugün yapılacak divan toplantısında kongre kararı alabileceği öğrenildi.



YARGITAY SONRASI YOKUM

Başkan Aziz Yıldırım'ın Manchester yenilgisi sonrası istifa tezahüratlarından sonra yanındaki arkadaşlarına "Zaten açıkladım. Yargıtay kararı sonrası yokum" dediği öğrenildi. Futbolcuları oynamamakla suçlayan Yıldırım'ın kongre kararını da gözden geçirdiği belirtildi.



FENERBAHÇE KONGRE ÜYELERİ KAMPANYA BAŞLATTI!

Fenerbahçe'de yönetime muhalif olan bir grup kongre üyesi; olağanüstü seçimli genel kurul düzenlemesi için 'oncefenerbahce. com' adlı internet adresinden imza kampanyası başlattı. Yapılan açıklamada, Yargıtay süreci sonlanmamış olsa dahi en geç Mayıs 2017'de genel kurulun yapılması gerektiği savunulurken, başkan Aziz Yıldırım'a bayrak devri için çağrıda bulunuldu.

