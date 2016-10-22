Fener’de Konya alarmı

Ligde Osmanlı ve Alanya beraberlikleri ile başlayan düşüş, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United karşısında alınan 4-1'lik yenilgi ile çöküşe dönüşünce Sarı- Lacivertli futbolcuların morali adeta dibe vurdu. Bu durumu gören Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler, teknik patron Dick Advocaat ile acil bir toplantı gerçekleştirdi.



YÖNETİME RAPOR SUNACAK

Yapılan toplantıda Manchester United yenilgisinin acilen unutulması ve çok geç olmadan yeniden lige konsantre olmanın yolları masaya yatırıldı. Puan kaybına tahammülün olmadığı ve zirve ile aradaki farkın daha fazla açılmamas için Konya maçının yeni bir başlangıç olması ve futbolcuların bu yönde motive edilmesi kararı alındı. Dick Advocaat'ın yönetime bir rapor sunacağı takımın performansındaki belirgin düşüşün sebeplerini masaya yatıracağı da gelen haberler arasında.



YENİDEN AYAĞA KALKALIM

Advocaat'ın dün futbolcularla bir toplantı yaptığı ve "Yas tutacak vaktimiz yok. Ayağa kalakmak zorundayız. Yol kazası yaşadığımızı, iyi bir takım olduğumuzu ortaya koymak zorundayız. Konya'yı yenip gelelim ve her şeye yeniden başlayalım. Avrupa Ligi'nde de ligde de iddiamız devam ediyor ama dediğimiz gibi ayağa kalkmak zorundayız" dedi.



AYAĞININ TOZUYLA iDMAN

F.Bahçe Manchester'dan dün dönerken takım doğru antrenman sahasının yolunu tuttu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın oyunculara yenileme çalıştırması yaptığırdığı bildirildi. Bazı kaynaklar ise Hollandalı hocanın futbolculara ceza verdiği görüşünde. İdmanda futbolcular keyifsizdi.