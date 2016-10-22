Bursa’ya dönmeyi çok isterim!

Geçtiğimiz sezon başında Bursaspor'dan İspanyol ekibi Villarreal'e transfer olan Kongo asıllı Fransız futbolcu Cedric Bakambu, Bursaspor defterinin kapanmadığını belirterek, ileride yeşil- beyazlı kulübe dönmeyi çok istediğini söyledi.
TAKİP EDİYORUM UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Osmanlıspor-Villarreal karşılaşması için Ankara'ya gelen Bakambu, Bursaspor'un kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Kariyerinde iyi bir noktaya ulaşmak için çok çalıştığını ifade eden yıldız futbolcu, "İspanyaLigi zor olsa da alıştım. Çok güzel bir sene geçirdim ve çalışmalarım devam ediyor. Henüz 25 yaşındayım. Tam olarak hayallerimi gerçekleştirmiş sayılmam ama kariyerimde iyi bir noktaya ulaşmak için çok çalışıyorum. İspanya'da Bursaspor'u takip ediyorum. Çünkü orada arkadaşlarım var. Bursa'da taraftarları çok özledim" dedi.
HİKAYE BİTMEDİ!
Bakambu, "İleride Bursaspor'a dönmeyi çok isterim. Bu hikayenin tamamlanmamış olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.
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