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Atiker Konya’da Fener mesaisi

Braga ile 1-1 berabere kalan Konyaspor F.Bahçe maçına ara vermeden hazırlanıyor

Atiker Konya’da Fener mesaisi
Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile 24 Ekim Pazartesi günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenmanda, Braga ile yapılan UEFA Avrupa Ligi maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise koşu ve ısınma hareketleri ile hazırlıklarını sürdürdü.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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