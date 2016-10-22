Arena’da 3 puan savaşı

Süper Lig'de haftanın maçı bu akşam TT Arena'da oynanacak... Zirveyi Başakşehir ve Beşiktaş'la paylaşan Galatasaray, tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birisini yapan Trabzonspor'u konuk edecek.



SIGTHORSSON&OKAY YOK

Saat 19.00'da başlayacak ve Lig TV'den yayınlanacak zorlu maçı Fırat Aydınus yönetecek... Haftaya 17 puanla giren Galatasaray'da sakatlığı süren Kolbein Sigthorsson dışında eksik bulunmuyor. Trabzonspor'da ise kırmızı kart cezalısı Okay Yokuşlu forma giyemeyecek.



CİMBOM EVİNDE ÜSTÜN

İki takım Süper Lig'in kurulduğu 1959 yılından itibaren 86. kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray 39 kez sahadan galip ayrılırken, Trabzonspor 26 kez rakibini mağlup etti. Taraflar 21 maçta eşitliği bozamadı. Cimbom rakibiyle evinde oynadığı 43 maçın 24'ünü kazanmayı da başardı.