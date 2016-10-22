Arena’da 3 puan savaşı

Zirveyi Başakşehir ve Beşiktaş’la paylaşan Galatasaray, tarihinin en sıkıntılı dönemini geçiren Trabzonspor’u Arena’da konuk edecek. İki takımın da 3 puan hedefiyle çıkacağı zorlu mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek.
Süper Lig'de haftanın maçı bu akşam TT Arena'da oynanacak... Zirveyi Başakşehir ve Beşiktaş'la paylaşan Galatasaray, tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birisini yapan Trabzonspor'u konuk edecek.
SIGTHORSSON&OKAY YOK
Saat 19.00'da başlayacak ve LigTV'den yayınlanacak zorlu maçı Fırat Aydınus yönetecek... Haftaya 17 puanla giren Galatasaray'da sakatlığı süren KolbeinSigthorsson dışında eksik bulunmuyor. Trabzonspor'da ise kırmızı kart cezalısı Okay Yokuşlu forma giyemeyecek.
CİMBOM EVİNDE ÜSTÜN
İki takım Süper Lig'in kurulduğu 1959 yılından itibaren 86. kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray 39 kez sahadan galip ayrılırken, Trabzonspor 26 kez rakibini mağlup etti. Taraflar 21 maçta eşitliği bozamadı. Cimbom rakibiyle evinde oynadığı 43 maçın 24'ünü kazanmayı da başardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.