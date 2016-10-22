Advocaat onları işaret etti!

Fenerbahçe Teknik Direktörü DickAdvocaat'ın Manchester United maçının ardındanyaptığı "Geçen yıl iyi oynayan futbolcularbu sezon kötüler. Bunu anlamıyorum"şeklindeki açıklamada kastettiği futbolcuların kaleciVolkan Demirel, Simon Kjaer ve MehmetTopal olduğu iddia edildi.
EN BÜYÜK DÜŞÜŞ KJAER'DE
Özellikle Kjaer'in performansındaki düşüş gözler görülür bir şekilde devam ediyor. Geçen yıl iyi futbolunun yanında liderlik özellikleriyle ön plana çıkan Danimarkalı stoper bu sezon sıradan bir görüntü çiziyor.
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