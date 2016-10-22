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Advocaat onları işaret etti!

Advocaat’ın “Geçen sezon iyiydiler, bu sezon kötü” dedikleri futbolcuların Volkan, Kjaer ve M.Topal olduğu iddia edildi

Advocaat onları işaret etti!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın Manchester United maçının ardından yaptığı "Geçen yıl iyi oynayan futbolcular bu sezon kötüler. Bunu anlamıyorum" şeklindeki açıklamada kastettiği futbolcuların kaleci Volkan Demirel, Simon Kjaer ve Mehmet Topal olduğu iddia edildi.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ KJAER'DE
Özellikle Kjaer'in performansındaki düşüş gözler görülür bir şekilde devam ediyor. Geçen yıl iyi futbolunun yanında liderlik özellikleriyle ön plana çıkan Danimarkalı stoper bu sezon sıradan bir görüntü çiziyor.
  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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