Yunus, Dortmund’a gitmek istiyor

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Bundeslıga ekiplerinden Mainz'de forma giyen Yunus Mallı geleceği ile ilgili konuşarak Dortmund'a gitmek istediğini söyledi.
BU SEZON 4 GOL KAYDETTİ
Yunus Mallı bu sezon Mainz formasıyla 4 gol atarken 2 asist yapmıştı. Yunus'un Ocak ayında Dortmund'a gideceği konuşuluyor.
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