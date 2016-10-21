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Yunus, Dortmund’a gitmek istiyor

Mainz’de oynayan , Dortmund’a gitmek istediğini söyledi

Yunus, Dortmund’a gitmek istiyor
Bundeslıga ekiplerinden Mainz'de forma giyen Yunus Mallı geleceği ile ilgili konuşarak Dortmund'a gitmek istediğini söyledi.

BU SEZON 4 GOL KAYDETTİ
bu sezon Mainz formasıyla 4 gol atarken 2 asist yapmıştı. Yunus'un Ocak ayında Dortmund'a gideceği konuşuluyor.
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