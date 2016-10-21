Yok mu düzeltecek bir babayiğit

Fenerbahçe paramparça... UEFA Avrupa Ligi'nde A Grubu'ndaki temsilcimiz grubundaki 3. maçında İngiliz devlerinden Manchester United'a 4-1 yenildi. Maçın 30. dakikasında Mata ceza sahası içinde Kjaer'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Kazanılan penaltıyı gole çeviren Pogba, 31. dakikada M.United'ı 1-0 öne geçirdi. 33'te Mata'nın verdiği pasta Martial, Şener'in müdahalesiyle yerde kaldı. Kazanılan penaltıyı gole çeviren Martial skoru 2-0 yaptı. 45'te Lingard'ın geriye çevirdiği topta Paul Pogba uzak mesafeden topa gelişine vurdu ve top bir kez daha filelerle buluştu. Devreyi Manchester United 3-0 önde kapattı.



VAN PERSIE TEK GOLÜ KAYDETTİ

MAÇIN 48. dakikasında Lingard ceza sahası dışında topla buluştu. Yaptığı vuruşla Manchester United 4-0 öne geçti. 77'de İsmail Köybaşı'nın kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti. 80'de Depay topu ayağından fazla açınca Volkan topa sahip oldu. 83'te Emenike'nin pasında Van Persie topu boş kaleye yolladı. Maçı M.United 4-1 önde bitirdi.



BU GRUPTAN CIKACAGIZ

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel maçtan sonra büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Sarı-Lacivertli eldiven, "Bu sonuca rağmen bu gruptan çıkacağız. Buna inanıyorum" dedi.



3 MAÇA BAKACAĞIZ

Manchester United önünde böyle farklı bir yenilgiyi beklemediklerini vurgulayan Volkan, "Artık kalan 3 maça odaklanacağız. Sadece ufak bir yara aldık" ifadesini kullandı.



TÜRK TAKIMLARINA 2 GÜNDE 5 PENALTI

Avrupa Kupaları'nda Türk takımları aleyhine son 2 günde 5 penaltı kararı çıktı. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile oynadığı maçta 2, F.Bahçe'nin M.United maçında 2, Osmanlıspor'un Villarreal ile yaptığı maçta da 1 penaltı kararı çıktı.



2004'TE DE AYNISI OLMUŞTU

Fenerbahçe Manchester United karşısında ilk yarıyı 3-0 geride kapatırken akıllara 2004-2005 sezonu geldi.



4 FARKLA YENİLDİLER

28 Eylül 2004 yılında Fenerbahçe Manchester karşısında sahadan 6-2 yenik ayrılırken o maçın da ilk devresini de İngiliz takımı 3-0 önde kapatmıştı.



