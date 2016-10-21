Vakıfbank 2. maçta Volero’ya yenildi!

Kadınlar Dünya Voleybol KulüplerŞampiyonası'nda mücadele eden Vakıfbank,İsviçre'nin Volero Zürih takımına 3-2yenildi. Türk temsilcisi, Filipinler'in başkentiManila'da devam eden organizasyonda, BGrubu'ndaki 2. maçında Volero Zürih ile karşılaştı.Mall Of Asia Arena'daki maçın setleri25-22, 27-25, 16-25, 12-25 ve 16-14 şeklindesonuçlandı. Vakıfbank TSİ 11.00'de Taylandekibi Bangkok Glass ile mücadele edecek.
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