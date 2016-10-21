Vakıfbank 2. maçta Volero’ya yenildi!

Kadınlar Dünya Voleybol Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele eden Vakıfbank, İsviçre'nin Volero Zürih takımına 3-2 yenildi. Türk temsilcisi, Filipinler'in başkenti Manila'da devam eden organizasyonda, B Grubu'ndaki 2. maçında Volero Zürih ile karşılaştı. Mall Of Asia Arena'daki maçın setleri 25-22, 27-25, 16-25, 12-25 ve 16-14 şeklinde sonuçlandı. Vakıfbank TSİ 11.00'de Tayland ekibi Bangkok Glass ile mücadele edecek.