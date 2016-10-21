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Vakıfbank 2. maçta Volero’ya yenildi!

İlk maçında Japon rakibini yenen Vakıfbank 2. maçta İsviçre ekibine takıldı

Vakıfbank 2. maçta Volero’ya yenildi!
Kadınlar Dünya Voleybol Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele eden Vakıfbank, İsviçre'nin Volero Zürih takımına 3-2 yenildi. Türk temsilcisi, Filipinler'in başkenti Manila'da devam eden organizasyonda, B Grubu'ndaki 2. maçında Volero Zürih ile karşılaştı. Mall Of Asia Arena'daki maçın setleri 25-22, 27-25, 16-25, 12-25 ve 16-14 şeklinde sonuçlandı. Vakıfbank TSİ 11.00'de Tayland ekibi Bangkok Glass ile mücadele edecek.
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