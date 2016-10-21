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Türkiye 25’nci sıraya geriledi

Türkiye 25’nci sıraya geriledi
FIFA Dünya sıralamasında Türkiye, 4 basamak inerek 25'inciliğe geriledi. Arjantin liderliğini sürdürürken, birer sıra yükselen takımlardan Almanya 2'nci, Brezilya ise 3'üncülüğe yerleşti. Rakiplerimizden Hırvatistan ise 16. sırada yer alıyor.
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