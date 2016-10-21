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TT Arena kapalı gişe olacak!

TT Arena kapalı gişe olacak!
G.Saray'da Trabzonspor maçının biletleri satışı devam ediyor. Taraftarlar biletlere yoğun ilgi gösterirken, dün itibarıyla satılan bilet sayısının 20 bini geçtiği bildirildi. Kombine kartlarla birlikte şimdiden 40 bin seyirci sayısına ulaşıldı. Maç gününe kadar stat tam dolacak.
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