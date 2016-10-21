Trabzonspor’a 15 bin lira ceza

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Trabzonspor Kulübü'ne 15 bin TL para cezası verdi. Bu cezanın 7. haftada Trabzon'da oynanan Akhisar Belediyespor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle verildiği bildirildi.