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’nin boşu yok

UEFA Avrupa Ligi’nde I Grubu’nda oynanan maçta deplasmanda Krasnodar’ı tek golle geçerek 3’te 3 yaptı

Schalke’nin boşu yok
UEFA Avrupa Ligi'nin iddialı takımları arasında gösterilen Alman temsilcisi Schalke deplasmanda oynadığı maçta Krasnodar1-0 yendi. Bu sonuçla Schalke 3'te 3 yaparak puanını 9'a çıkardı. Deplasmanda oynamasına rağmen daha kontrollü bir futbol sergileyen 11. dakikada Konoplyanka'nın golüyle 1-0 öne geçti. Devre bu skorla sona erdi. Maçın 2. yarısında skoru korumaya çalışan Alman takımı zorlu maçtan 1-0 galip ayrıldı. Böylece zirveye yerleşerek gruptan çıkma yolunda dev bir adım atmış oldu.
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