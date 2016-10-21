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Riva parası faize gidiyor

Başkan , üyelere “Yılda 40 milyon Euro faiz ödediklerini belirterek, Riva ve Florya arazileri için destek istedi.

Riva parası faize gidiyor
Galatasaray'da yarın yapılacak Olağanüstü Genel Kurul öncesi yönetim, üyeleri bilgilendirmeye devam ediyor. Başkan , Kalamış Tesisleri'nde önceki akşam 500'ü aşkın üyeye konuşup, Riva ve Florya projelerini anlattı. Özbek, kulübün her yıl 40 milyon euro tutarında faiz ödediğini hatırlatarak, "Bu durum sürdürülebilir olmaktan çıktı. 6 yıl önce Adnan Polat döneminde inşaat ruhsatı alınan proje hayata geçirilemediği için bir Riva'dan daha fazlası faize kurban verildi" dedi. Özbek, tüzükte tadil yapılarak bundan sonra bütçe dışı oluşacak zararın sorumluluğunu yönetimlerin üstlenmesi gerektiğini de kaydetti.
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