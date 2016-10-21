Osmanlıspor’un nefesi yetmedi!

Osmanlıspor'a yazık oldu. Başkent ekibi UEFA Avrupa Ligi'nde 3. maçında 2-0 öne geçtiği maçta Villarreal ile 2-2 berabere kaldı. 17. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ummar'ın vuruşunda top kaleci Fernandez'in ellerinde kaldı. 23. dakikada sağ kanatta topla buluşan Vrsajevic'in son çizgiye inip yaptığı ortada Rusescu topu ağlara gönderdi. 1-0 24. dakikada santra için orta yuvarlakta paslaşan Villarreal'li futbolcuların yaptığı hatadan faydalanan Rusescu'nun rakip yarı alanın ortalarından kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu. 2-0. Başkent ekibi ilk devreyi rakibi önünde 2-0 önde tamamladı.



HAKAN ARIKAN PENALTIYI KURTARDI

Vıllarreal maçın 2. yarısına hızlı bir başlangıç yaptı. 53'te penaltıya sebebiyet veren Mehmet Güven kırmızı kart gördü. 54'te Soriano'nun kullandığı penaltı atışını Hakan kurtardı. 55'te N'diaye'nin vuruşunda top ağlara gitti. Böylece fark bire indi: 2-1. 74'te bu kez sahneye çıkan Pato skoru 2-2 yaptı. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 2-2 berabere kaldı. Böylece Osmanlıspor sahadan 1 puanla ayrıldı.