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‘en iyi’ adayları içinde

Arsenalli , performansıyla 3. haftanın en iyi futbolcusu adayı gösterildi

Mesut Özil ‘en iyi’ adayları içinde
Mesut Özil bu performansıyla UEFA'nın internet sitesinde yer alan listeye göre Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü haftanın "en iyi futbolcusu" adayları arasında gösterildi.

MESUT'UN 7 RAKİBİ VAR...
Mesut'un rakipleri şu şekilde: Lionel Messi, Angel Di Maria, Yannick Carrasco, Gianluigi Buffon, Riyad Mahrez, Pierre-Emerick Aubameyang ve Samir Nasri.
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