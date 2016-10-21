Mesut Özil ‘en iyi’ adayları içinde

Mesut Özil bu performansıyla UEFA'nın internet sitesinde yer alan listeye göre Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü haftanın "en iyi futbolcusu" adayları arasında gösterildi.



MESUT'UN 7 RAKİBİ VAR...

Mesut'un rakipleri şu şekilde: Lionel Messi, Angel Di Maria, Yannick Carrasco, Gianluigi Buffon, Riyad Mahrez, Pierre-Emerick Aubameyang ve Samir Nasri.