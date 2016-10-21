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Konya fırsat tepti

UEFA Avrupa Ligi H Grubu’ndaki temsilcimiz öne geçtiği maçta Braga ile 1-1 berabere kaldı. 3. maç sonunda ilk puanını alan Yeşil-Beyazlı ekip kazasnaydı son derece iddialı bir konuma gelecekti

Konya fırsat tepti
, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda çıktığı 3. maçta kendi seyircisi önünde Portekiz temsilcisi Braga ile 1-1 berabere kaldı. Grubunda ilk puanını alan temsilcimiz gruptah çıkma umudunu taşısa da maçı kazanamayarak önemli bir fırsatı tepmiş oldu.

AÇILIŞ MILOSEVIC'DEN
1. dakikada Milosevic'in pasıyla altıpasta topla buluşan Bajic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak defansa çarparak direğin yanında az farkla kornere çıktı. 9. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan ve kaleci Matheus'u çalımlayan Milosevic'in yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 35. dakikada Ali Turan'ın uzun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Douglas'ın sert şutunda defansa çarpan top kaleci Matheus'ta kaldı. 55. dakikada Goiano'nun soldan ceza sahasına ortasında topa haraketlenen Hassan'ın altı pas üzerinde bekletmeden sert şutu ağlarla buluştu: 1-1. Başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

KOCAMAN: SON MAÇA KADAR DİRENİRİZ
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Braga önünde istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi. Kocaman, "3 maç daha var. Son maça kadar iddialıyız" dedi.
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