Konya fırsat tepti

UEFA Avrupa Ligi H Grubu’ndaki temsilcimiz Atiker Konyaspor öne geçtiği maçta Braga ile 1-1 berabere kaldı. 3. maç sonunda ilk puanını alan Yeşil-Beyazlı ekip kazasnaydı son derece iddialı bir konuma gelecekti
Atiker Konyaspor, UEFA AvrupaLigi H Grubu'nda çıktığı 3.maçta kendi seyircisi önünde Portekiztemsilcisi Braga ile 1-1 beraberekaldı. Grubunda ilk puanını alantemsilcimiz gruptah çıkma umudunutaşısa da maçı kazanamayarak önemlibir fırsatı tepmiş oldu.
AÇILIŞ MILOSEVIC'DEN
1. dakikada Milosevic'in pasıyla altıpasta topla buluşan Bajic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak defansa çarparak direğin yanında az farkla kornere çıktı. 9. dakikada ÖmerAli Şahiner'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan ve kaleci Matheus'u çalımlayan Milosevic'in yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 35. dakikada AliTuran'ın uzun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Douglas'ın sert şutunda defansa çarpan top kaleci Matheus'ta kaldı. 55. dakikada Goiano'nun soldan ceza sahasına ortasında topa haraketlenen Hassan'ın altı pas üzerinde bekletmeden sert şutu ağlarla buluştu: 1-1. Başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.
KOCAMAN: SON MAÇAKADAR DİRENİRİZ Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Braga önünde istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi. Kocaman, "3 maç daha var. Son maça kadar iddialıyız" dedi.
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