Erdogan’dan kutlama

Beşiktaş'ın Napoli'yi 3-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde flaş bir sonuç alması bütün Türkiye'yi sevince boğdu. Rakibi karşısında mükemmel bir futbol oynayarak haklı bir galibiyete imza atan Siyah-Beyazlı takımın bu galibiyeti sadece Türkiye'de değil, yurtdışındakigurbetçiler arasında da çok büyük bir sevinç yaşattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde konuk olduğu İtalyan devini mağlup eden Beşiktaş'ın Başkanı Fikret Orman'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen İzmir ve Kocaeli Şehir Hastaneleri Proje Finansman Törenine katılan Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman'ı programın sonunda Napoli karşısında alınan galibiyetten dolayı tebrik etti.



ÇOK BÜYÜK EMEK VERDİK

Fikret Orman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletirken burada kendisine sorulan sorulara cevap verdi. Orman, Napoli karşısında alınan galibiyetin asla bir rastlantı olmadığını ifade ederek, "Futbolcularımız maçı kazanmak için büyük emek verdi. Herkes canla başla mücadele etti. Napoli 2 kez beraberliği yakalamasına rağmen oyuncularımız kazanmak için her şeyi yaptı. Onlarla gurur duyuyorum" diye konuştu.



İLK HEDEF GRUP BİRİNCİLİĞİ

Fikret Orman grupta daha 3 maçları olduğunu hatırlatarak, "Her maça tek tek bakmalıyız. Şimdi bizi Napoli ile oynayacağımız zorlu bir rövanş bekliyor. O maçı da kazanmak istiyoruz. Beşiktaş olarak ilk hedefimiz gruptan birinci takım olarak çıkmak. Artık bu takım büyük düşünü- yor. Bunu başaracak güçteyiz" dedi.