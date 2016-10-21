Eczacı 2’de 2 yaptı

2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu'nda yer alan Eczacıbaşı Vitra, turnuvadaki ikinci maçında Güney Amerika Şampiyonu Rexona SescRio'yu 3-2 mağlup etti.
PUANI 5'E ÇIKARDI Turuncu-Beyazlılar, gruptaki puanını beşe çıkarırken, maç eksiğine rağmen liderlik koltuğuna oturdu.
RAKİP L.MANİLA
Karşılaşmanın en skorer ismi 26 sayıyla genç yıldızTijana Boskovic oldu. Ve çok iyibir maç çıkardı. Eczacıbaşı Vitra gruplardaki son maçını bugün, saat 14.00'da (TSİ) PSLF2 Logistics Manila takımı ile yapacak.
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