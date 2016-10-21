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Eczacı 2’de 2 yaptı

Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda , turnuvadak i ikinci maçında Güney Amerika Şampiyonu Rexona Sesc Rio’yu 3-2 mağlup etti. Maç eksiğine rağmen liderligi ele geçirdi...

Eczacı 2’de 2 yaptı
2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu'nda yer alan , turnuvadaki ikinci maçında Güney Amerika Şampiyonu Rexona Sesc Rio'yu 3-2 mağlup etti.

PUANI 5'E ÇIKARDI
Turuncu-Beyazlılar, gruptaki puanını beşe çıkarırken, maç eksiğine rağmen liderlik koltuğuna oturdu.

RAKİP L.MANİLA
Karşılaşmanın en skorer ismi 26 sayıyla genç yıldız Tijana Boskovic oldu. Ve çok iyibir maç çıkardı. Eczacıbaşı Vitra gruplardaki son maçını bugün, saat 14.00'da (TSİ) PSL F2 Logistics Manila takımı ile yapacak.
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